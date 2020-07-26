Бойовики стріляли 15 разів за попередню добу – штаб

Російські гібридні сили 15 разів порушли режим припинення вогню за добу 25 липня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

«Минулої доби на ділянках відповідальності переважної більшості підрозділів обстріли противника не зафіксовано. За винятком, 15 фактів порушення режиму припинення вогню в районі населених пунктів Кримське, Причепилівка, Попасна, Троїцьке, Новозванівка, Новоолександрівка, Оріхове, Авдіївка, Невельське, Лебединське, Опитне та Водяне», – йдеться в повідомленні.

Зокрема обстріли здійснювалися, за даними штабу, зі стрілецької зброї, гранатометів, мінометів калібру 82 та 120 міліметрів.

«Завдяки належній організації роботи командирів усіх рівнів втрат серед особового складу немає. Виконуючи Мінські домовленості та з урахуванням того, що противник вів турбуючий вогонь, підрозділи Збройних Сил України вогонь у відповідь не відкривали», – зазначає штаб.

Згідно зі зведенням, підрозділи Об’єднаних сил почали підготовку до «повного та всеосяжного режиму припинення вогню», яке має набути чинності 27 липня 2020 року.

«Слід зазначити, що заходи повного та всеосяжного припинення вогню не позбавляють військовослужбовців, у разі порушення домовленостей противником, діяти відповідно до норм Міжнародного права та національного законодавства України у разі наступальних дій збройних формувань Російської Федерації, проведення противником диверсійно-розвідувальних операцій та створення загрози життю і здоров’ю військовослужбовців, цивільного населення, пошкодження або знищення інфраструктури. При цьому Збройні Сили України готові дати належну відсіч противнику у разі порушення домовленостей, для чого в Командуванні об’єднаних сил створені відповідні додаткові резерви», – стверджує штаб ООС.

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Підконтрольне Росії незаконне збройне угруповання «ДНР» звинуватило Збройні сили України в обстрілі окупованої ним території 25 і вранці 26 липня. Аналогічне угруповання «ЛНР» таких заяв наразі не робило.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Унаслідок російської гібридної агресії на сході України з квітня 2014 року, за останніми оприлюдненими оцінками ООН станом іще на 31 жовтня 2019 року, загинули від 13 тисяч до 13 тисяч 200 людей, із яких було щонайменше 3 тисячі 354 цивільних, приблизно 4 тисячі 100 українських бійців і приблизно 5 тисяч 650 членів російських гібридних збройних формувань.

За цими ж даними, за цей час російської агресії також були поранені від 29 тисяч до 31 тисячі людей: приблизно від 7 тисяч до 9 тисяч цивільних, від 9 тисяч 500 до 10 тисяч 500 українських бійців і від 12 тисяч 500 до 13 тисяч 500 членів російських гібридних збройних формувань.