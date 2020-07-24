Бойовики понад 110 разів блокували перетин лінії розмежування ОБСЄ з кінця березня – штаб

Підконтрольні Росії незаконні збройні угруповання продовжують блокувати патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил 24 липня.

За даними штабу, такі випадки фіксуються на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Золоте», який перетинають патрулі ОБСЄ. Згодом вони повертаються, тому що бойовики блокували їм подальше пересування.

«Такі блокування переміщень спостережних патрулів ми почали фіксувати з кінця березня і на даний момент зафіксували понад 110 таких випадків, коли спостережні патрулі не можуть прослідувати на непідконтрольну територію України», – каже у відеокоментарі пресофіцерка Луганського прикордонного загону Неля Доценко.

За її словами, наразі через КПВВ «Золоте» проходить близько 100 людей і 50 автомобілів. Йдеться про жителів Катеринівки та Золотого-4 і перетин лінії розмежування не відбувається. Однак, додає Доценко, бойовики продовжують блокувати перетин лінії розмежування в напрямку окупованої території «без будь-яких пояснень».

Водночас у повідомленні штабу йдеться про те, що підконтрольні Росії сили «мотивують відмову проведенням карантинних заходів».

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Пункти пропуску на Донбасі з підконтрольного уряду України боку почали відновлювати роботу в червні. До цього їхня робота була обмежена у зв’язку з пандемією COVID-19.