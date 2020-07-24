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24 липня 2020, Київ 16:31
Новини | Суспільство

Бойовики понад 110 разів блокували перетин лінії розмежування ОБСЄ з кінця березня – штаб

У повідомленні штабу йдеться про те, що підконтрольні Росії сили «мотивують відмову проведенням карантинних заходів»

Підконтрольні Росії незаконні збройні угруповання продовжують блокувати патрулям Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил 24 липня.

За даними штабу, такі випадки фіксуються на контрольному пункті в’їзду-виїзду «Золоте», який перетинають патрулі ОБСЄ. Згодом вони повертаються, тому що бойовики блокували їм подальше пересування.

«Такі блокування переміщень спостережних патрулів ми почали фіксувати з кінця березня і на даний момент зафіксували понад 110 таких випадків, коли спостережні патрулі не можуть прослідувати на непідконтрольну територію України», – каже у відеокоментарі пресофіцерка Луганського прикордонного загону Неля Доценко.

За її словами, наразі через КПВВ «Золоте» проходить близько 100 людей і 50 автомобілів. Йдеться про жителів Катеринівки та Золотого-4 і перетин лінії розмежування не відбувається. Однак, додає Доценко, бойовики продовжують блокувати перетин лінії розмежування в напрямку окупованої території «без будь-яких пояснень».

Водночас у повідомленні штабу йдеться про те, що підконтрольні Росії сили «мотивують відмову проведенням карантинних заходів».

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Пункти пропуску на Донбасі з підконтрольного уряду України боку почали відновлювати роботу в червні. До цього їхня робота була обмежена у зв’язку з пандемією COVID-19.

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