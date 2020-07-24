СБУ встановила особи бойовиків, що напали на українських військових у Лисичанську в 2014-му

Служба безпеки України ідентифікувала та оголосила в розшук росіян та підконтрольних Росії бойовиків, які напали на українських військових в Лисичанську в липні 2014 року, повідомляє пресслужба органу 24 липня.

«Задокументовано, що до складу терористичного угруповання, яке вчинило напад на військовослужбовців, входило двоє громадян Російської Федерації – мешканців міста Електрогорськ Московської області на прізвиська «Волк» і «Ведун», які належали до угруповання «Сибиряки». У групі також було троє місцевих бойовиків – жителі Лисичанська і Щастя. У червні 2014 року найманці пройшли спеціальну диверсійну підготовку на військових базах у Ростовській області РФ», – йдеться в повідомленні СБУ.

Цим людям, додають у Службі, 21 липня 2020 року повідомили про підозру у створенні незаконного збройного угруповання, що призвело до загибелі людей, та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

«Тривають заходи щодо встановлення та затримання інших осіб, причетних до загибелі у той день українських військових», – зазначать у правоохоронному органі.

Через засідку російських та проросійських бойовиків у липні 2014 року, нагадують у СБУ, загинули полковник Олександр Радієвський, підполковники Павло Сніцар та Василь Спасьонов, а також солдат строкової служби Ігор Коцяр. Ще 10 військових отримали поранення.

Лисичанськ був окупований гібридними російськими військами з травня по липень 2014 року. Наприкінці липня його звільнили українські війська.