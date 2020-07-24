В ООН підтримали домовленості про встановлення повного припинення вогню на Донбасі – Ніколенко

Генеральний секретар ООН відреагував на досягнення в рамках ТКГ домовленості про встановлення повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив у фейсбуці речник місії України при ООН Олег Ніколенко.

«Генеральний секретар бере до уваги домовленість, досягнуту під час засідання Тристоронньої контактної групи щодо додаткових заходів, спрямованих на забезпечення всеосяжного, сталого та необмеженого припинення вогню на Сході України. Він закликає усі сторони повністю дотримуватися узгоджених умов та спрямувати зусилля на захист цивільних осіб, які продовжують найбільше страждати від триваючих бойових дій. Генеральний секретар закликає усі причетні сторони вживати подальших заходів у цьому дусі з метою надання нового імпульсу в мирних зусиллях Нормандської четвірки, Тристоронньої контактної групи та ОБСЄ, в тому числі шляхом полегшення гуманітарного доступу та умов на лінії розмежування, а також забезпечення прогресу в реалізації Мінських угод», – йдеться в повідомленні на сторінці Ніколенка.

Тристороння контактна група на засіданні 22 липня узгодила «повне та всеосяжне припинення вогню» на Донбасі з 27 липня. Сторони домовилися про додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.