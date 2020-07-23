Угода про припинення вогню на Донбасі очікує підписання лідерів «нормандської групи» – Зеленський

Угода про припинення вогню на Донбасі очікує підписання всіх лідерів країн «нормандської групи», заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту на Донбас.

«Цей документ зараз очікує підписання всіх сторін «нормандської групи». Вірю в те, що всі сторони – Україна, Франція, Німеччина та РФ – підпишуть, і з 27 числа, вірю, що може настати мить, коли буде стале припинення вогню», – сказав Зеленський.

За його словами, угода буде підписана лідерами країн «нормандської четвірки», що підвищує статус цих домовленостей.

Напередодні Тристороння контактна група домовилася про «повне та всеосяжне припинення вогню» на Донбасі з 27 липня.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.