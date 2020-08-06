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06 серпня 2020, Київ 10:49
Новини | Політика

«Голос» має трьох претендентів на участь у виборах мера Києва – Рудик

Рудик: у нас 11 серпня буде з’їзд, на ньому ви побачите всіх кандидатів

«Голос» має трьох претендентів на участь у виборах мера Києва, повідомила голова партії «Голос» Кіра Рудик в інтерв’ю «Українській правді».

Водночас вона відмовилася називати імена претендентів, «бо це ж внутрішня історія, вона ж іще кипить».

У відповідь на питання, як будуть обирати кандидата, Рудик відповіла: «Ми говоримо багато про те, що буде краще. Є соціологія, є фактор впізнаваності. Є ще імідж партії і є ще гроші, які треба витратити на кампанію. Від цього буде залежати».

Журналісти зазначили, що існують чутки, що на вибори мера Києва від «Голосу» піде ведучий Сергій Притула.

«У нас 11 серпня буде з’їзд, на ньому ви побачите всіх кандидатів», – відповіла Рудик.

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