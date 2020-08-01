Через кілька років електорат не голосуватиме за «творчих» політиків – Харчишин

Музикант, актор, вокаліст гурту «Друга ріка» Валерій Харчишин в інтерв’ю Радіо Свобода висловив думку, що через кілька років український виборець перестане голосувати за «творчих» політиків.

«Я прогнозую шалене розчарування в артистах як у політиках. Пройде кілька років і, мабуть, електорат не голосуватиме за «творчих» політиків. Скоріш за все, ми себе дискредитуємо як політична частина нації. Мені здається, що окрім того, що ти маєш займатися своєю справою, тобі здається, що ти можеш допомогти цій країні, то не обов’язково йти в політику. А переважна більшість з тих, які просто потрапили, мені здається, вони навіть і не думали, куди вони йдуть, і чим вони будуть займатися», – сказав Харчишин.

Говорячи про президента України Володимира Зеленського, який до політики займайвся акторською і гумористичною діяльністю, музикант Харчишин сказав: «Що стосується Зеленського, то я просто хотів би, аби він згадав, що це шанс змінити країну, що це не шанс зробити себе кращим чи якусь медаль собі одягнути. Це шанс змінити країну. І якщо ти вже пішов, то не має бути якихось компромісів двозначних. Це має бути чітка ідея».

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