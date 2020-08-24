Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам у День Незалежності

З нагоди 29-ї річниці Незалежності України президент Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України трьом громадянам, повідомляє пресслужба президента.

За повідомленняс, високі державні нагороди, почесні звання та медалі військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, медикам, учителям, науковцям, спортсменам, артистам, видатним діячам культури та мистецтва президент вручав під час виступу на Софійській площі.

Як повідомляє Офіс президента, зокрема, «за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння українському народові» почесне звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка» посмертно присвоєно прапорщику Вячеславу Кубраку.

Почесним званням Героя України з врученням ордена Держави за заслуги у зміцненні обороноздатності та промислового потенціалу України, розробку новітніх зразків озброєння президент відзначив генерального конструктора – гендиректора ДП «Державне Київське конструкторське бюро «Луч» Олега Коростельова.

Звання Героя України з врученням ордена Держави «за заслуги у збагаченні української культури та мистецтва, формуванні національної ідентичності, багаторічну плідну творчу діяльність» отримав поет і драматург, народний артист України Юрій Рибчинський.

Під час виступу Зеленський також ініціював заснування державних премій імені Бориса Патона і Мирослава Скорика.