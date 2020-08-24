Зеленський ініціює заснування премій імені Патона й Скорика

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ініціює заснування двох державних премій: за вагомий внесок у розвиток науки та наукові досягнення – імені Бориса Патона і за вагомий внесок у розвиток музичного мистецтва – імені Мирослава Скорика.

За словами президента, відповідні листи про заснування цих премій він направив до уряду.

«У цей день із нами немає двох видатних постатей, двох геніїв сучасності, з якими нам пощастило жити в один час… Це два Герої України: Мирослав Михайлович Скорик і Борис Євгенович Патон. Вони творили нашу історію і здобували славу для України в світі», – сказав Зеленський під час урочистостей до Дня Незалежності 24 серпня в Києві.

Президент Національної академії наук Борис Патон помер 19 серпня у віці 101 рік.

Він був видатним українським ученим в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, державним та громадським діячем, президентом НАНУ, директором Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України.

1 червня на 82-му році життя помер відомий український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги Мирослав Скорик.

Він – автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів та опери «Мойсей», міжнародну прем’єру якої профінансував Ватикан.

Найвідомішою композицією Мирослава Скорика є «Мелодія», яку називають духовним гімном України. Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».