У Києві попрощалися з Борисом Патоном

У Києві 22 серпня відбулася церемонія прощання з видатним науковцем, першим Героєм України, президентом Національної академії наук Борисом Патоном. До клубу Кабінету міністрів прийшли сотні людей.

Родичі, друзі та колеги вишикувалися у велику чергу. Данину пам’яті Борису Патону прийшли віддати президент Володимир Зеленський, голова Верховної Ради Олександр Разумков, народні депутати.

Із прощальним словом виступив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Поховали Бориса Патона на Байковому кладовищі.

Президент Національної академії наук Борис Патон помер 19 серпня у віці 101 рік.

Він був видатним українським ученим в галузі металургії, технології металів, електрозварювання та матеріалознавства, державним та громадським діячем, президентом НАНУ, директором Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України.