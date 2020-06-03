У Києві прощаються з композитором Мирославом Скориком

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві 3 червня прощаються з українським композитором Мирославом Скориком, який помер 1 червня.

4 червня попрощатися з композитором можна буде у Львові – в Соборі Святого Юра.

Поховають Мирослава Скорика 5 червня на Личаківському цвинтарі у Львові.

1 червня на 82-му році життя помер відомий український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги Мирослав Скорик.

Він – автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів та опери «Мойсей», міжнародну прем’єру якої профінансував Ватикан.

Найвідомішою композицією Мирослава Скорика є «Мелодія», яку називають духовним гімном України. Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».