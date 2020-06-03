Київ попрощався з композитором Мирославом Скориком – фотогалерея

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві 3 червня попрощалися з українським композитором Мирославом Скориком, який помер 1 червня.

Панахиду за Мирославом Скориком відслужив предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук.

Упродовж дня в соборі відбуваються поминальні заходи. Серед тих, хто прийшов попрощатися зі знаменитим композитором, були політики Віктор Ющенко, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, народні депутати та інші представники влади.

4 червня попрощатися з композитором можна буде у Львові – в Соборі Святого Юра.

Поховають Мирослава Скорика 5 червня на Личаківському цвинтарі у Львові.