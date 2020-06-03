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03 червня 2020, Київ 19:46
Фотогалереї

Київ попрощався з композитором Мирославом Скориком – фотогалерея

У Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ у Києві 3 червня попрощалися з українським композитором Мирославом Скориком, який помер 1 червня.

Панахиду за Мирославом Скориком відслужив предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук.

Упродовж дня в соборі відбуваються поминальні заходи. Серед тих, хто прийшов попрощатися зі знаменитим композитором, були політики Віктор Ющенко, Петро Порошенко, Юлія Тимошенко, народні депутати та інші представники влади.

4 червня попрощатися з композитором можна буде у Львові – в Соборі Святого Юра.

Поховають Мирослава Скорика 5 червня на Личаківському цвинтарі у Львові.

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Дружина Адріана Скорик
2 Дружина Адріана Скорик
Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук
3 Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук
4
П&rsquo;ятий президент України та народний депутат від &laquo;Європейської солідарності&raquo; Петро Порошенко
5 П’ятий президент України та народний депутат від «Європейської солідарності» Петро Порошенко
Третій президент України&nbsp;Віктор Ющенко з дружиною
6 Третій президент України Віктор Ющенко з дружиною
Лідерка партії&nbsp;&laquo;Батьківщина&raquo;&nbsp;Юлія Тимошенко
7 Лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко
Хор імені Григорія Верьовки
8 Хор імені Григорія Верьовки
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