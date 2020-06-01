Попрощатися із композитором Мирославом Скориком можна буде у Києві та Львові

Попрощатися із відомим українським композитором Мирославом Скориком, який помер 1 червня, можна буде у Києві та Львові, повідомили Радіо Свобода у концертній агенції UKRArtists.

«Легендарний композитор Мирослав Скорик пішов з життя на 82-му році у Києві. Прощання в середу, 3 червня, в Києві об 11:30 в Патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ (Лівобережна). У Львові – в четвер, 4 червня, в Соборі Святого Юра, теж об 11:30. Поховання в п’ятницю, 5 червня, Личаківський цвинтар», – повідомили в агенції.

Раніше сьогодні президент України Володимир Зеленський сказав про смерть відомого композитора: «Сьогодні Україна втратила генія нашого часу».

1 червня на 82-му році життя помер відомий український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги Мирослав Скорик. Він – автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів та опери «Мойсей», міжнародну прем’єру якої профінансував Ватикан. Найвідомішою композицією Мирослава Скорика є «Мелодія», яку називають духовним гімном України. Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».