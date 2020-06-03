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03 червня 2020, Київ 19:49
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«Музична душа України». У столиці попрощалися з Мирославом Скориком – відео

«Музична душа України». У столиці попрощалися з Мирославом Скориком – відео
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«Музична душа України». У столиці попрощалися з Мирославом Скориком – відео

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3 червня у Києві в патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ попрощалися з українським композитором Мирославом Скориком. Поховають митця 5 червня на Личаківському цвинтарі у Львові. Мирослав Скорик помер 1 червня на 82-му році життя. Він був Героєм України, народним артистом України, лауреатом премії імені Шевченка. Найвідомішою композицією Мирослава Скорика є «Мелодія», яку називають духовним гімном України.

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