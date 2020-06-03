3 червня у Києві в патріаршому соборі Воскресіння Христового УГКЦ попрощалися з українським композитором Мирославом Скориком. Поховають митця 5 червня на Личаківському цвинтарі у Львові. Мирослав Скорик помер 1 червня на 82-му році життя. Він був Героєм України, народним артистом України, лауреатом премії імені Шевченка. Найвідомішою композицією Мирослава Скорика є «Мелодія», яку називають духовним гімном України.