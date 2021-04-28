Уряд схвалив законопроєкт про заснування державної премії імені Мирослава Скорика

Кабінет міністрів України схвалив законопроєкт про заснування державної премії імені Мирослава Скорика.

Уряд пропонує нагороджувати громадян за впровадження новітніх непересічних практик у композиторській, виконавській, музикознавчій, музично-організаційній, освітній діяльності у сферах академічної, фольклорної та популярної музики.

Розмір щорічної премії пропонується визначати за аналогією з Національною премією України імені Тараса Шевченка та Державною премією України імені Олександра Довженка. Їх розмір в останні роки становив 200 тисяч гривень.

1 червня 2020 року на 82-му році життя помер відомий український композитор і музикознавець, Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги Мирослав Скорик.

Він – автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів та опери «Мойсей», міжнародну прем’єру якої профінансував Ватикан.

Найвідомішою композицією Мирослава Скорика є «Мелодія», яку називають духовним гімном України. Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова «Тіні забутих предків».