Помер відомий композитор Мирослав Скорик

На 82-му році життя помер відомий український композитор Мирослав Скорик, повідомили 1 червня близькі і знайомі митця.

«Відійшов у вічність видатний митець і щирий, надійний друг – Мирослав Михайлович Скорик», – повідомив у фейсбуці головний режисер Національної опери України імені Шевченка Анатолій Солов’яненко.

Мирослав Скорик композитор і музикознавець, родом зі Львова. Він – Герой України, народний артист України, лауреат премії імені Шевченка, володар кількох орденів за заслуги. Свого часу був художнім керівником Київської опери (2011–2016).

Мирослав Скорик був двоюрідним онуком видатної оперної співачки Соломії Крушельницької. Саме вона першою помітила його талант. 1947 року родину Скориків репресували і вислали до Сибіру. Після смерті Йосипа Сталіна родина змогла повернутися до Львова. Закінчивши Львівську консерваторію, Мирослав Скорик викладав у Київській консерваторії. Потім працював у США, Австралії. У 1990-х повернувся в Україну.

Мирослав Скорик – автор багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів та опери «Мойсей». Завдяки якій він познайомився з папою Римським Іваном Павлом ІІ, – Ватикан профінансував міжнародну прем’єру «Мойсея». А найвідомішою композицією Мирослава Скорика є «Мелодія». Музика маестро звучить у понад 40 фільмах, серед яких, зокрема, картина Сергія Параджанова «Тіні забутих предків». Мирослав Скорик є автором першого українського твісту «Не топчіть конвалій» та блюз-танго «Намалюй мені ніч».​ Він також є автором низки наукових праць про музику.