На Личаківському цвинтарі у Львові поховали композитора Мирослава Скорика

Українського композитора, Героя України, 82-річного Мирослава Скорика, який відійшов у вічний світ 1 червня, поховали на Личаківському цвинтарі у Львові 5 червня.

Молебень і прощання з Маестро відбулися в Святоюрському соборі. Опісля рідні і друзі провели Мирослава Скорика в останню путь.

«Мирослав Скорик багато зробив для мистецтва, для оперного мистецтва, розумів основу життя людини, мав розуміння своєї нації і культури. Він завжди був на високому підйомі. Я багато років працював із ним», – говорить колишній директор Львівського оперного театру Тадей Едер.

Мирослав Скорик народився у Львові 13 липня 1938 року. У 1948 році родина Скориків була вивезена у Сибір через зв’язок брата з ОУН і УПА. У 1953 році Мирослав Скорик став студентом консерваторії у Львові. Довгий час очолював Спілку композиторів України, багато гастролював.

Мирослав Скорик – автор музики до понад 40 фільмів, серед яких, зокрема, «Тіні забутих предків» Параджанова, багатьох камерно-інструментальних творів, кількох балетів та опери «Мойсей», яку фінансово підтримав Іван Павло ІІ. «Мелодію» Скорика називають українським символом.

«Тішились насолодою спілкуватись із композитором. Він був великим життєлюбом. Це світла, щира, високого духу і моралі, порядна, чесна людина. Його музика є світовою. Ми щойно у рамках фестивалю «Віртуози» вшановували ювілей Бетховена, Скорик – це Бетховен сучасності, Бах сучасності, він є Скорик сучасності. Він залишиться класиком, незалежно, до якої музики був ближчий, чи класичної, чи модерної традиції, авангардної», – говорить диригент, керівник Львівської філармонії Володимир Сивохіп.

Провели Маестро у Львові оплесками.