Хода ветеранів, прапори і гімн – День Незалежності у Львові, Дніпрі й Запоріжжі

Масові заходи до Дня Незалежності України 24 серпня відбуваються в багатьох українських містах.

Зокрема, Львовом пройшов «Марш нескорених» на честь українських військовослужбовців, які загинули за незалежну Україну і захищають свою державу на Донбасі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, у марші взяли участь учасники бойових дій на Донбасі, волонтери, рідні загиблих, майданівці.

Розпочався захід, присвячений річниці Незалежності України, з молитви на Личаківському цвинтарі, де поховані українські військовослужбовці, які загинули на сході країни.

«Ми маємо у День Незалежності вшанувати всіх загиблих, подякувати хлопцям, які захищали країну, подякувати хлопцям, які зараз на лікування у госпіталі, щоб вони бачили підтримку, були мотивовані, і помолитись за військо. Це найголовніше зробити у День Незалежності. Я хочу жити у вільній, незалежній Україні і живу, і пишаюсь цим», – заявив Радіо Свобода ветеран 93-ї механізованої бригади «Холодний Яр» Артур Кирєєв, який вдруге організував марш у День Незалежності.

Артур Кирєєв, випусник Львівської академії Сухопутних військ, був поранений у 2015 році біля села Опитне Маріїнського району на Донеччині, пересувається на візку.

«Марш нескорених» пройшов вулицями Львова від Личаківського цвинтаря до пам’ятника Шевченкові. Його учасники зупинились дорогою біля військового госпіталю, де подякували військовослужбовцям, привітали з Днем Незалежності і на їхню честь заспівали гімн України.

Біля пам’ятника Шевченку учасники «Маршу нескорених» провели невелике віче і перейшли до Гарнізонного храму, щоб помолитись за тих, кого вже немає і за тих, хто сьогодні на Донбасі захищає незалежність України

24 серпня близько тисячі жителів Дніпра взяли участь у «Ході Незалежності та єдності українців», ініційованій громадськістю. Під звуки військового оркестру вони пройшли центральними вулицями міста – від облдержадміністрації до Музею АТО.

Учасниками заходу стали, зокрема, ветерани бойових дій на Донбасі, родичі загиблих бійців, представники громадських організацій. Очолювали ходу бійці та волонтери – вони несли велике синьо-жовте полотнище.

Вбрані у вишиванки, люди тримали в руках синьо-жовті прапори, квіти, кетяги калини. Вони скандували патріотичні гасла, співали українські пісні.

Біля кінцевої точки маршруту на них чекав концерт учасників всеукраїнського фестивалю «Пісні, народжені в АТО».

Також урочистості відбулися на Алеї пам’яті біля облдержадміністрації. Біля пам’ятника Тарасові Шевченку провели традиційну церемонію покладання квітів.

У Запоріжжі День Незалежності відзначили традиційною ходою центром міста. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, близько двох тисяч містян пройшлися центральним проспектом від бульвару Шевченка до майдану Героїв революції, співаючи національний гімн і скандуючи «Україна понад усе!». «Слава Україні! Героям слава!». Ходу очолили батьки загиблих українських військових і ветерани війни на Донбасі.

«На моє глибоке переконання, має значення лише одне – що ми українці. Сьогодні державне свято і всі маємо бути єдиними, бо наші загрози до Незалежності нікуди не зникають», – розповів один з ініціаторів ходи, голова обласного осередку «Просвіти» Ігор Артюшенко.

Більшість учасників «Маршу волі» були вдягнені у вишиванки, або несли з собою національні прапори. Активісти також несли центром міста великі плакати з написами «Ні капітуляції», «Я українець і я цим пишаюсь», «Україна переможе».

По завершенню ходи на майдані Героїв революції відбувся мітинг. Його учасники заспівали національний гімн та вшанували хвилиною мовчання загиблих на Донбасі українських бійців. Після на місці було організовано «вільний мікрофон», і всі охочі могли висловитися і привітати присутніх зі святом.

Під час мітингу активісти також збирали підписи під зверненням до президента України, міністра юстиції, голови Запорізької ОДА з вимогою заборонити через суд діяльність політичних партій «Опозиційна платформа «За життя» та «Партію Шарія» як таких, «що несуть загрозу національній безпеці та громадському порядку, захисту прав і свобод громадян».

24 серпня Україна святкує 29-й День Незалежності. У столиці Києві відбувається офіційне святкування, а також «Марш захисників України» і «Хода ветеранів».