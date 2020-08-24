День Незалежності 2020. Урочистості в центрі Києва – трансляція

Офіційні урочистості до Дня Незалежності України розпочнуться на Михайлівській площі у Києві церемонією вшанування пам’яті полеглих захисників України.

Після цього на Софійській площі президент Володимир Зеленський виступить із промовою і вручить державні нагороди.

Також 24 серпня вулицями Києва пройдуть учасники війни на Донбасі: спочатку відбудеться «Марш захисників України», а після ще й «Хода ветеранів».

Радіо Свобода транслює заходи наживо.

24 серпня Україна відзначає 29-у річницю Незалежності.