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24 серпня 2020, Київ 10:41
Новини | Політика

День Незалежності 2020. Урочистості в центрі Києва – трансляція

Офіційні урочистості до Дня Незалежності України розпочнуться на Михайлівській площі у Києві церемонією вшанування пам’яті полеглих захисників України.

Після цього на Софійській площі президент Володимир Зеленський виступить із промовою і вручить державні нагороди.

Також 24 серпня вулицями Києва пройдуть учасники війни на Донбасі: спочатку відбудеться «Марш захисників України», а після ще й «Хода ветеранів».

Радіо Свобода транслює заходи наживо.

24 серпня Україна відзначає 29-у річницю Незалежності.

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