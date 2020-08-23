Посольство США привітало українців із Днем Незалежності піснею

Працівники посольство США в Україні привітали українців із Днем Незалежності, записавши інструментальну версію пісні «Ой, ходить сон».

«За традицією, команда посольства США святкує День Незалежності України з українськими мотивами! Пропонуємо насолодитися нашою версією «Ой, ходить сон». За легендою, ця українська мелодія надихнула американського композитора Джорджа Гершвіна на створення знаменитого «Summertime», – йдеться в повідомленні посольства у твітері.

24 серпня Україна святкує 29-ту річницю Незалежності.