У Києві в День Незалежності будуть перекриті вулиці в центрі – список

Частина вулиць у центрі Києва будуть перекриті для руху транспорту у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності, повідомляє міська влада.
За повідомленням Київської міської державної адміністрації, до закінчення святкування 24 серпня рух обмежуватимуть на таких вулицях:
- вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);
- Михайлівська площа;
- вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);
- вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);
- вулиця А. Тарасової;
- вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);
- вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);
- Софійська площа;
- Рильський провулок;
- вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);
- вулиця Десятинна.
24 серпня з 08:00, у зв’язку з проведенням масових заходів, перекриють:
- частину вул. Володимирської (біля парку ім. Т. Г. Шевченка);
- бульвар ім. Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі);
- вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);
- Володимирський проїзд;
- вул. Костьольна;
- вул. Прорізна;
- вул. Б. Хмельницького (на відрізку від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);
- площа Бессарабська;
- вул. Хрещатик (на відрізку від площі Європейської до пл. Бессарабської);
- площа Європейська;
- Володимирський узвіз (на відрізку від площі Поштової до Європейської площі);
- вул. Городецького (на відрізку від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької).
Перекриття триватимуть до завершення заходів, на вулицях чергуватимуть евакуатори й спецтехніка, додали у КМДА.
24 серпня Україна відзначає 29-у річницю Незалежності.
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