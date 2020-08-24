У Києві в День Незалежності будуть перекриті вулиці в центрі – список

Частина вулиць у центрі Києва будуть перекриті для руху транспорту у зв’язку зі святкуванням Дня Незалежності, повідомляє міська влада.

За повідомленням Київської міської державної адміністрації, до закінчення святкування 24 серпня рух обмежуватимуть на таких вулицях:

вулиця Трьохсвятительська (від вулиці Костьольної до Михайлівської площі);

Михайлівська площа;

вулиця Михайлівська (від Михайлівського провулку до Михайлівської площі);

вулиця Мала Житомирська (від Михайлівського провулку до Володимирського проїзду);

вулиця А. Тарасової;

вулиця Софіївська (від Михайлівського провулку до вулиці Володимирської);

вулиця Володимирська (від вулиці Ірининської до вулиці Великої Житомирської);

Софійська площа;

Рильський провулок;

вулиця Велика Житомирська (від вулиці Володимирської до Михайлівської площі);

вулиця Десятинна.

24 серпня з 08:00, у зв’язку з проведенням масових заходів, перекриють:

частину вул. Володимирської (біля парку ім. Т. Г. Шевченка);

бульвар ім. Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до Бессарабської площі);

вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі);

Володимирський проїзд;

вул. Костьольна;

вул. Прорізна;

вул. Б. Хмельницького (на відрізку від вул. Володимирської до вул. Хрещатик);

площа Бессарабська;

вул. Хрещатик (на відрізку від площі Європейської до пл. Бессарабської);

площа Європейська;

Володимирський узвіз (на відрізку від площі Поштової до Європейської площі);

вул. Городецького (на відрізку від вул. Хрещатик до вул. Заньковецької).

Перекриття триватимуть до завершення заходів, на вулицях чергуватимуть евакуатори й спецтехніка, додали у КМДА.

24 серпня Україна відзначає 29-у річницю Незалежності.