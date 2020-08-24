Світові лідери привітали Україну з Днем Незалежності

Світові лідери привітали Україну і українців із 29-ою річницею Незалежності, повідомила пресслужба Офісу президента України.

Зокрема, офіс Володимира Зеленського отримав привітання від президента США Дональда Трампа, французького лідера Емманюеля Макрона, президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра, британської королеви Єлизавети II і папи Римського Франциска.

За повідомленням, президент США Дональд Трамп у своєму привітанні наголосив на викликах, які переживає Україна і світ цього року.

«Я пишаюся, що США надали понад 41 мільйон доларів допомоги Україні в боротьбі з COVID-19 та його економічним впливом. Цей День Незалежності також є важливим святкуванням, оскільки Україна сміливо продовжує протистояти російській агресії. Я аплодую вашим зусиллям щодо мирного припинення конфлікту, ініційованого Росією на сході України», – йдеться у вітанні Трампа, який зазначив, що США продовжують непохитно підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України до повернення контролю над всією її територією, включно з Кримом.

Лідер Франції Емманюель Макрон у своєму привітанні побажав українському народу процвітання та миру.

Він запевнив, що Франція разом з Німеччиною й надалі залишатиметься поруч з Україною в пошуках сталого політичного вирішення конфлікту на сході країни, а також відстоюватиме суверенітет України в межах міжнародно визнаних кордонів.

«Німеччина і в майбутньому дієво та солідарно стоятиме пліч-о-пліч з Україною у справі збереження її незалежності, суверенітету й територіальної цілісності, невтомно виступатиме за припинення насилля та страждань українців, що живуть на сході країни. У День Незалежності України я хочу наголосити: Крим залишається частиною України», – йдеться в листі президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.

Також Україну привітали президент Швейцарії Симонетта Соммаруга, президент Польщі Анджей Дуда, лідер Угорщини Янош Адер, президентка Словаччини Зузана Чапутова, король Саудівської Аравії Салман бін Абдул-Азіз Аль Сауд, президент Італії Серджо Маттарелла, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Таджикистану Емомалі Рахмон, президент Єгипту Абдель Фаттах Ас-Сісі, президент Перу Мартін Віскарра Корнехо «і багато інших світових лідерів», додали в ОП.

24 серпня Україна відзначає 29-у річницю Незалежності.