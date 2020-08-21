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21 серпня 2020, Київ 17:08
Новини | Суспільство

За державну незалежність України на референдумі проголосували б понад 84% українців – соцопитування

Під час голосування на Всеукраїнському референдумі за незалежність України та президентських виборах. Київ, 1 грудня 1991 року

Якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то «за» незалежність проголосували б 84,4% українців, свідчать дані дослідження фонду «Демократичні ініціативи» та соціологічної служби «Центру Разумкова». Проти виступили б 15,6% громадян.

За акт про незалежність проголосували б 92,5% жителів західних областей, 71,6% центральних, 56% південних та 45% східних.

1 грудня 1991 року відбувся загальнонаціональний референдум щодо проголошення незалежності України. Тоді 90,32% учасників голосування висловилися за державну незалежність.

Опитування проводили 14-19 серпня. У ньому взяли участь 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

Архівні фото. Референдум за незалежність України 1 грудня 1991 року
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

Архівні фото. Референдум за незалежність України 1 грудня 1991 року

Український народ підтвердив прагнення жити в незалежній  державі – 90,32% учасників референдуму відповіло: «Так». Одночасно з референдумом відбулися перші вибори президента України

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