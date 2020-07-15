«Підручники як ідеологічна зброя»: чому викладання історії Криму спричиняє шкільні скандали

Історія Криму стала причиною скандалу в Києві. Керівництву школи №90 довелося публічно вибачатися після того, як її випускники виклали в соцмережі відео з образами на адресу кримських татар і з твердженнями про російську приналежність Криму. Пізніше самі школярі також вибачилися за сказане.

Як пояснили пізніше в Українському центрі оцінювання якості освіти, невдоволення випускників було пов'язане з тестовим завданням, у якому треба було відповісти на запитання про відомих діячів кримськотатарського народу. Водночас у кримські школи повернули російські підручники з історії для 10-х класів, які спричинили скандал на початку 2019 року. Там стверджувалося, що під час Другої світової війни «більшість татарського населення лояльно ставилася до німців, а багато хто активно допомагав їм». Після звернень кримськотатарських діячів культури та правозахисників підручники вилучили та в підсумку вирізали з них шість сторінок. Про перипетії викладання історії півострова в умовах його анексії йшлося в ефірі Радіо Крим Реалії.

Голова Кримськотатарського ресурсного центру Ескендер Барієв висловив Крим.Реалії думку, що інцидент у київській школі свідчить про ширшу проблему.

Дуже неприємно чути, коли учні українських шкіл дозволяють собі робити такі заяви

– Звісно, дуже неприємно чути, коли учні українських шкіл дозволяють собі робити такі заяви. Але тут я б підходив до цього питання системніше: діти ‒ індикатор роботи системи, відображення українського суспільства. Я думаю, цей випадок має стати серйозним предметом для подальшої роботи з Міністерством освіти та науки України, з українськими політиками, оскільки це все взаємопов'язані речі. Безумовно, дуже добре, що в межах зовнішнього незалежного оцінювання є запитання про історію кримськотатарського народу. З іншого боку, наскільки успішно викладачі доносять цю інформацію, наскільки учні розуміють ці процеси? Це стосується не тільки історії кримськотатарського народу, а й нових обставин історії України ‒ Революції гідності та російської окупації Криму.

Ескендер Барієв зазначає, що зараз у Меджлісі готуються до зустрічі зі школярами-фігурантами київського скандалу, щоб познайомити їх з історією кримськотатарського народу й особисто з його лідером Мустафою Джемілєвим.

‒ У нас є напрацювання щодо внесення історії кримськотатарського народу в підручники з історії України, оскільки це її частина. Якщо діти вивчатимуть історію Криму, Кримського ханства, історію його взаємин з українськими козаками, спільних перемог і результатів, то це дасть дуже важливий посил і зміцнить нинішні відносини між народами й позицію щодо збереження територіальної цілісності України з урахуванням тимчасово окупованого півострова.

Кримський історик Володимир Поляков брав участь у засіданнях комісії, яка вирішувала, що робити зі скандальними підручниками для 10-х класів під редакцією Сергія Юрченка. На його думку, у подібних явищах виявляється інерція історичної правди.

‒ Усе не так просто. Упродовж століть Крим і для України, і для Росії був суміжною ворожою державою. Потім ситуація змінилася: Крим став частиною Російської імперії, а потім і Радянського Союзу ‒ але інерція була дуже сильною. Я багато років пропрацював директором школи і пам'ятаю, як щоразу, приблизно в один і той же час року були скандали з батьками: діти вчили вірші українською мовою, де червоною ниткою проходять «погані татари». Зрештою я заборонив вчителям давати цей вірш, і конфлікт був вичерпаний ‒ але ж його продовжували вчити в усій Україні, тому ця інерція зберігається. У Росії дуже велика інерція історії «Великої вітчизняної війни», і навіть коли вказуєш на те, що цифри щодо участі кримських татар на боці німців нічим не доведені, той же Сергій Юрченко відповідає: «Але всі про це знають». Це вже не історія.

За словами Володимира Полякова, рішення просто вирізати сторінки підручника було компромісом, щоб не перекреслювати роботу авторів інших глав.

У підручники взагалі не можна вносити такі речі

– На мій погляд, у підручники взагалі не можна вносити такі речі. Уявіть ЄДІ, і там запитання: «Скільки зрадників ‒ кримських татар було у війні?». І варіанти відповідей: 20 тисяч, 30, 40, 50 тисяч. Коли у підручник вставили абзац про те, що кримські татари «активно допомагали» ворогові, то мається на увазі, що учень зобов'язаний говорити про це на іспиті. Коли піднявся той скандал, у нас у школах були бійки між дітьми! Політики часом свідомо роблять «чим гірше, тим краще», але на дітей переносити це в жодному разі не можна. Треба шукати точки дотику. Крим зараз в унікальній ситуації: його вважають своїм і Україна, і Росія ‒ але кожна хвора фобією, страхом і ненавистю. Зараз Україна намагається показати, як любить Крим, Росія намагається показати, як любить Крим ‒ і всі нас так люблять, що ось-ось і задушать в обіймах. Ми прихильники правди, нам більше нічого не треба.

Тим часом в іншому підручнику з історії Росії для 10-х класів під редакцією Михайла Горинова та Олександра Данилова, який рекомендований Міністерством освіти й науки Росії, є такий абзац про події 2014 року:

«В умовах гострої політичної кризи на початку 2014 року до влади в Україні прийшли націоналісти. Сталося повалення законно обраного президента Віктора Януковича. Було запропоновано скасувати статус російської мови як регіональної, що означало б фактичну заборону її використання. У відповідь на це в південних і східних областях України російськомовне населення виступило на захист своїх прав. Під час референдуму в Криму та Севастополі 96,77% кримчан і 95,6% севастопольців висловилися за возз'єднання Криму з Росією, після чого були ухвалені декларації про незалежність Криму і Севастополя, і укладений договір із Росією про входження Криму та Севастополя до її складу».

Нагадаємо, так званий «референдум» 16 березня 2014 року не був визнаний Україною та міжнародною спільнотою як законний, і ООН ухвалила резолюцію, в якій засуджує дії Росії з анексії Криму.

Голова Центру громадянської освіти «Альменда» Валентина Потапова вважає, що це лише один із проявів ідеологічної обробки, якій Росія прагне піддати кримських школярів.

Підручник історії завжди використовувався як ідеологічна зброя

– Підручник історії завжди використовувався як ідеологічна зброя. У Криму Росія використовує його для знищення української ідентичності. Всі фактологічні помилки мають досить зрозумілу спрямованість: пояснити дітям у Криму, що півострів завжди належав Росії і що України як держави існувати не повинно. У тому ж підручнику є чудові завдання до тексту, наприклад: «Чому країни Заходу не підтримали Росію в її діях із примусу Грузії до миру?». В іншому підручнику, для шостого класу, йдеться, що у 964-965 роках «російський князь Святослав розтрощив хазарську державу й почалося поширення російського впливу у Причорномор'ї». Про Кримське ханство сказано, що «продаж слов'янських бранців на Схід надовго стала для кримських татар одним зі способів добування засобів до існування». Словом, таких купюр багато.

Український письменник, співавтор YouTube-каналу «Імені Т. Г. Шевченка» Віталій Капранов розповідає, як намагається популяризувати відмінний від шкільного погляд на історію України загалом і Криму зокрема.

Ми зіштовхуємось із міфом, що кримські татари ‒ наші вороги

– Наш канал не орієнтований саме на молодь, але так вийшло, що наша аудиторія ‒ це батьки та діти, від 16 до 45 років. Вони вчаться одночасно і відкривають для себе новий історичний світ ‒ не фактологічно, а ідеологічно. Головна ідея нашого каналу ‒ це український погляд на історію, на всі землі України. Ми хочемо зруйнувати лінію, яку історики намалювали посередині країни і яка називається «межа зі степом». Ми говоримо, що і цей степ, і Крим мають таку саму повноцінну історію, як інші природні зони України ‒ і все це історія одного народу. Якщо говорити про півострів, ми зіштовхуємось із міфом, що кримські татари ‒ наші вороги. Адже у школах цю історію викладають як історію конфліктів і воєн, а інших аспектів взаємодії з кримськими татарами взагалі не висвітлюють. У нас тисячі коментарів, і люди пишуть, що ми відкрили їм очі.

На каналі «Імені Т. Г. Шевченка» на цю тему є відео під назвою «Кримські татари. Друзі чи вороги?», яке станом на середину липня набрало понад 300 тисяч переглядів і приблизно дві з половиною тисячі коментарів.