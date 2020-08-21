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21 серпня 2020, Київ 21:42
Новини | Політика

Дослідження: 32% українців вважають, що розпад Радянського Союзу – це погано

Монумент Леніну на сучасному Майдані Незалежності в Києві, 12 вересня 1991 року

32% українців вважають, що розпад Радянського Союзу – це погано, свідчать дані дослідження фонду «Демократичні ініціативи» та соціологічної служби «Центру Разумкова».

Протилежної думки 49% опитаних. Решта – вагаються з відповіддю.

Водночас якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то «за» незалежність проголосували б 84,4% українців.

Опитування проводили 14-19 серпня. У ньому взяли участь 2018 респондентів. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.

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