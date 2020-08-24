У Луганську, Криму й Москві підняли українські прапори

У непідконтрольних Україні містах на Донбасі до Дня Незалежності України з’явилась українська символіка. Українські прапори замайоріли на в’їзді у міста Луганськ і Сорокине (назва міста Краснодон із 2016 року після декомунізації).

Фотографії, які це підтверджують, журналістам телевізійного проекту Радіо Свобода «Донбас.Реалії» надіслали жителі міст, які нині підконтрольні угрупованням «ДНР» і «ЛНР».

Редакція також отримала фотографію від жительки Керчі, яка розгорнула український прапор в анексованому Криму.

Окрім того, український прапор вивісили у Москві на московській кільцевій дорозі.

Щодо окупованого Донбасу, то це вже не перша проукраїнська акція на непідконтрольній уряду України території. У 2018 році у Донецьку розклеїли жовто-блакитні листівки з привітаннями до Дня Незалежності України.

24 серпня Україна відзначає 29-у річницю Незалежності.