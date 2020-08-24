Зеленський у промові до Дня Незалежності згадав «тишу» на Донбасі: 29 днів без втрат

Президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що перемир’я на Донбасі триватиме й надалі і вимірюватиметься вже не днями, а місяцями і роками. Під час промови до Дня Незалежності у центрі Києва 24 серпня Зеленський наголосив, що сьогодні – 29-ий день без втрат із боку військових на Донбасі.

«Сьогодні – 29 днів, як на сході України в нас немає бойових втрат. 29 днів, як українські міста і села не ховають своїх героїв. 29 днів, як не плачуть мами. 29 днів, як дружини та діти чують у телефонній слухавці: «Цілую вас, мої рідні. Скоро повернусь додому». Нещодавно, будучи на сході, я запитав у місцевих жителів, чи чули вони новину, що ми домовилися про «тишу». Вони відповіли: «Ми чуємо не новину. Ми чуємо тишу», – сказав президент.

«І сьогодні, у 29-й день перемир’я, у 29-ту річницю незалежності України ми всі просимо Бога лише про одне – нехай дні тиші стануть місяцями. Місяці – роками. Роки – століттями, а потім тисячоліттями. Миру, злагоди та процвітання української землі», – додав він.

Із 00:01 27 липня на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню». З того часу українські військові не повідомляють про поранених та вбитих внаслідок бойових дій.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.