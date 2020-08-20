Третьякова розповіла подробиці про прогрес в обміні полоненими  

Останні домовленості в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи щодо обміну полоненими полягають у тому, що сторони погодилися провести верифікацію списків: Україна вже провела перевірку щодо понад ста людей, яких запитують підтримувані Росією бойовики, й надала свій список протилежній стороні.

Про це в ефірі Радіо Донбас.Реалії (проєкт Радіо Свобода) повідомила народна депутатка із фракції «Слуга народу», представниця України в гуманітарній підгрупи ТКГ Галина Третьякова.

За її словами, Україна передала всі списки, однак Міжнародний комітет Червоного Хреста, про доступ якого до пенітенціарних закладів домовилася Нормандська четвірка, досі не допускають в тюрми окупованих територій.

«На сьогодні до утримуваних осіб ОРДЛО не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста. Такий зараз стан», – зазначила представниця України в контактній групі.

Водночас Червоний Хрест уже відвідав частину утримуваних на підконтрольній Україні території, каже Галина Третьякова.

«З боку ОРДЛО списків ще немає. Але механізм передбачає, що ми передаємо інформацію щодо запитуваних осіб у чотирьох категоріях. Можна поділити цю інформацію на дві групи: встановлена чи невстановлена запитувана особа», – розповіла Третьякова.

За її словами, доволі часто надходить інформація, що того чи іншого громадянина не встановлено на території ОРДЛО.

«Хоча, за нашою інформацію, він утримується в колоніях так званих республік. Зі свого боку, ОРДЛО часто запитує людей, яких у наших пенітенціарних установах немає. Саме для того, щоб вирішити цю проблему, було вирішено в Нормандському форматі, що сторони дозволяють допуск Міжнародного комітету Червоного Хреста», – сказала Третьякова.

За словами депутатки, українська сторона вже відпрацювала список зі ста людей, і по кожній особі є інформація про те, чи утримується вона в пенітенціарних закладах України чи її там немає.

«Та сторона часто говорить, що Україна нібито не допускає МКЧХ, це неправда. Я на постійному зв'язку з представниками МКЧХ, і я постійно їх прошу підтвердити в ОБСЄ, що Україна не чинить перешкод Україна готова оновлювати інформацію (щодо списків – ред.) хоч щодня, ми тримаємо руку на пульсі. Це робота великої кількості служб. Наші списки відпрацьовуються», – зазначила Третьякова.

У грудні 2019 року Верховна Рада України ухвалила зміни до закону про допуск МКЧХ до всіх пенетенціарних установ України.

Раніше Офіс президента заявив про прогрес у домовленостях про обмін утримуваними особами, якого досягли під час відеоконференції ТКГ 19 серпня.

Служба безпеки України повідомила у відповідь на запит Радіо Свобода, що станом на 14 серпня 235 людей значаться як незаконно позбавлені волі підтримуваними Росією бойовиками угруповань «ДНР» і «ЛНР».