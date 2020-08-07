Зеленський у розмові з Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар – Єрмак

Президент України Володимир Зеленський в останній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним ініціював обговорення звільнення 22 кримських татар, яких ув’язнили в анексованому Росією Криму, повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак під час поїздки глави держави на Донбас.

«Також цей список вже передано російській стороні. І ми очікуємо, що це питання теж буде вирішено», – зауважив Єрмак.

Він нагадав, що Зеленський звернувся з проханням звільнити кримського татарина Руслана Сулейманова, якого незаконно утримують у Криму. Наприкінці липня тіло його трирічного сина знайшли в одній із вигрібних ям поруч із будинком.

Єрмак висловив сподівання, що на найближчих засіданнях Тристоронньої контактної групи будуть остаточно погоджені списки на обмін.

«Ми сподіваємося, що протягом декількох тижнів зможемо говорити про конкретні дати щодо обміну», – сказав голова Офісу президента.