Україна чекає письмових підтверджень від «ЛДНР» щодо обміну – ОП

Українська сторона очікує на письмові підтвердження від представників підтримуваних Росією угруповань «ДНР» і «ЛНР» щодо обміну утримуваними особами, повідомили в Офісі президента за результатами онлайн-засідання Тристоронньої контактної групи з врегулювання на Донбасі.

«Україна вкотре підтвердила готовність до якомога швидшого взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх», – йдеться в повідомленні, поширеному ввечері 8 липня. Інших подробиць щодо обміну в ОП не навели.

Натомість представник Росії у ТКГ Борис Гризлов звинуватив українську владу у створенні перешкод для подальшого обміну.

«Київ відмовився від узгоджених раніше домовленостей щодо складання списків на обмін згідно з чотирма категоріями утримуваних осіб. Буквально в ході засідання київська делегація заявила, що вона хоче ще дві категорії», – сказав Гризлов.

7-8 липня відбулися нові засідання контактної групи по Донбасу. Через епідемію коронавірусу вони проходять в режимі відеоконференцій. Наступний раунд консультацій заплановано на 22 липня.

Востаннє обмін утримуваними відбувся 16 квітня. Українська влада тоді передала угрупованням «ЛДНР» 14 осіб, а бойовики українській стороні – 20.