У Донецьку схопили бранця-втікача Григорія Сінченка. Хлопець втретє у полоні

Російські гібридні сили знову схопили 29-річного Григорія Сінченка – бранця, якому вдалося втекти з донецького ІТТ наприкінці травня. Про це Радіо Донбас.Реалії повідомила мама хлопця Тетяна Гулевська.

«Григорія схопили у понеділок, 29 червня. Таку інформацію надав наш адвокат, який перебуває в Донецьку. За його даними, мого сина зараз утримують на території місцевого ІТТ, але точної інформації про його місцезнаходження немає», – розповідає жінка.

Тиждень тому підконтрольні Росії бойовики також затримали 26-річну сестру Григорія Сінченка Ольгу, повідомила Гулевська. Дівчину, за її словами, допитували, адже думали, що вона щось знає про брата. Проте на зв'язок він виходив лише з мамою.

«Ми переживали, що Григорія могли навіть убити. Але насправді він дивом утік. Декілька разів телефонував мені – просив допомогти з поверненням на мирну частину країни. У вівторок, 30 червня, йому мали б передати речі, необхідні для повернення, проте напередодні сина знову схопили. Ми боїмося, що йому загрожує фізична розправа та чергові тортури».

Григорій Сінченко, фактично, вже втретє у полоні російських гібридних сил. Вперше бойовики взяли його у полон ще у 2016 році. Хлопця звинуватили у роботі на користь України, але звільнили під час великого обміну в грудні 2017-го. Вже на мирній території країни Григорій розповів мамі, що його підвішували наручниками, били до втрати свідомості та пропускали крізь тіло численні розряди струму. Під час одного з катувань навіть надірвали легеню, а потім, як він розповідав, зжалилися і доставили в одну із лікарень.

Вдруге хлопець потрапив у полон у жовтні 2019-го. У травні, як заявили в самій окупаційній адміністрації Донецька, йому вдалося втекти. Тоді матір Григорія побоювалась, що насправді сина могли убити, а видавати це за втечу.

За даними СБУ, в полоні підконтрольних Кремлю адміністрацій в ОРДЛО перебуває 214 громадян України.



