Російські гібридні сили оголосили у розшук полоненого Сінченка, мати підозрює вбивство 

Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» розмістило на своїх ресурсах відео про розшук Григорія Сінченка, якого утримувало в заручниках понад пів року. На відео, що його транслюють в окупованому Донецьку, чоловік має ссадна на обличчі.

Як повідомляло раніше Радіо Донбас.Реалії, Сінченко потрапив у полон вже вдруге (його обміняли у грудні 2017 року). Досі бойовики не пускали до нього адвоката та не підтверджували його у списках на обмін.

«Я збільшила фото, що його у відео «розшуку» показують бойовики, і була шокована станом сина. Та й, чесно кажучи, не вірю, що Гриша міг вибратися з ІТТ – там же купа охорони і ніхто так просто не пересувається. Бойовики обіцяють винагороду за сина, називають його особливо небезпечним злочинцем, але це не так. Просто мій син – патріот. Сусіди будинку, де жила моя мама, кажуть, що на днях до нас приїздили декілька машин із озброєними людьми. Я сподіваюся, що Григорія насправді шукають, а не вбили, а потім вигадали історію з нібито втечею, щоб приховати злочин», – сказала Радіо Свобода Тетяна Гуленко, мати Григорія.

За останніми даними СБУ, в ОРДЛО утримуються 214 людей.