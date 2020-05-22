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22 травня 2020, Київ 16:43
Новини | Політика

Російські гібридні сили оголосили у розшук полоненого Сінченка, мати підозрює вбивство 

Григорій Сінченко у жовтні 2019 року вдруге потрапив у полон контрольованих Росією бойовиків

Підконтрольне Росії угруповання «ДНР» розмістило на своїх ресурсах відео про розшук Григорія Сінченка, якого утримувало в заручниках понад пів року. На відео, що його транслюють в окупованому Донецьку, чоловік має ссадна на обличчі.

Як повідомляло раніше Радіо Донбас.Реалії, Сінченко потрапив у полон вже вдруге (його обміняли у грудні 2017 року). Досі бойовики не пускали до нього адвоката та не підтверджували його у списках на обмін.

Фото Григорія Сінченка в оголошенні про розшук бойовиками
Фото Григорія Сінченка в оголошенні про розшук бойовиками

«Я збільшила фото, що його у відео «розшуку» показують бойовики, і була шокована станом сина. Та й, чесно кажучи, не вірю, що Гриша міг вибратися з ІТТ – там же купа охорони і ніхто так просто не пересувається. Бойовики обіцяють винагороду за сина, називають його особливо небезпечним злочинцем, але це не так. Просто мій син – патріот. Сусіди будинку, де жила моя мама, кажуть, що на днях до нас приїздили декілька машин із озброєними людьми. Я сподіваюся, що Григорія насправді шукають, а не вбили, а потім вигадали історію з нібито втечею, щоб приховати злочин», – сказала Радіо Свобода Тетяна Гуленко, мати Григорія.

Мама полоненого Григорія Сінченка (крайня зліва) на акції під ОПУ, Київ, 26 березня 2020 року
Мама полоненого Григорія Сінченка (крайня зліва) на акції під ОПУ, Київ, 26 березня 2020 року

За останніми даними СБУ, в ОРДЛО утримуються 214 людей.

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