СБУ розслідувала понад 21 тисячу справ, пов’язаних з анексією Криму і війною на Донбасі

Служба безпеки України з лютого 2014 року розслідувала чи розслідує 21505 кримінальних проваджень, пов’язаних з анексією Криму і війною на Донбасі. Про це у відповідь на запит Радіо Свобода повідомила пресслужба СБУ.

«Слідчими СБУ, починаючи з лютого 2014 року, розслідувалось (розслідується) 21505 кримінальних проваджень за підозрою 5359 осіб щодо вчинення злочинів проти основ національної безпеки й оборони України, щодо посягання на її територіальну цілісність і недоторканність, проти громадської безпеки (тероризм) та інших тяжких злочинів, пов’язаних із проведенням АТО, ООС та анексією АР Крим. Щодо 1747 осіб судами застосовувався запобіжний захід у вигляді тримання під вартою», – йдеться в повідомленні.

До судів, починаючи з лютого 2014 року, направили 3030 кримінальних справ стосовно 3322 учасників «терористичних організацій, незаконних воєнізованих і збройних формувань, зрадників, посібників терористів та інших осіб, що вчинили злочини вказаної категорії», додали в СБУ.

За даними спецслужби, протягом 2020 року розпочато і надійшло за підслідністю СБУ 1119 кримінальних проваджень вказаної категорії за підозрою 325 осіб, у яких 25 осіб, за рішенням судів, утримувалися під вартою.

У СБУ також повідомили, що програмою відомства «На тебе чекають вдома», запровадженою в серпні 2015 року, станом на початок 2020 року скористалося понад 390 осіб.

Програма поширюється на осіб, які добровільно відмовилися від участі в діяльності незаконних збройних формувань, не брали участі у вбивствах, тортурах, зґвалтуваннях, нападах на підприємства, установи, організації та інших тяжких злочинах, готові сприяти в розкритті злочинів, вчинених у зв’язку зі створенням або діяльністю такого формування, та припиненні їх діяльності.

«Після ретельної перевірки учасники програми в судовому порядку звільняються від кримінальної відповідальності», – нагадали в СБУ.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.