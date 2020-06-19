Міноборони: від початку року на Донбасі загинули 32 військових

Від початку 2020 року в зоні бойових дій на Донбасі загинули 32 військових Збройних сил України, повідомили у Міністерстві оборони у відповідь на запит Радіо Свобода. Дані наведені станом на 31 травня.

220 військових були поранені від початку року, йдеться в повідомленні.

Крім того, у Міноборони уточнили, що від початку війни на Донбасі також станом на 31 травня 2020 року загинули 2644 військовослужбовці ЗСУ, 10033 – були поранені.

На лінії фронту теоретично чинне чергове перемир’я, що, як і попередні, було проголошене як всеосяжне, безумовне, стале і безстрокове. Та, як і всі попередні, воно було порушене майже відразу після заявленого початку і відтоді порушується постійно.

Припинення вогню й раніше не раз проголошувалися як «безстрокові і сталі», але порушувалися практично відразу. При цьому сторони заперечують свою вину в цих порушеннях і звинувачують противників у провокаціях.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей (цивільних і комбатантів).