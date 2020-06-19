За добу на фронті один військовий загинув, ще один поранений – штаб

Бойовики гібридних російських сил 14 разів обстрілювали позиції українських військових за добу 18 червня, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За повідомленням, через обстріли один український військовий загинув, ще один отримав поранення.

Під час обстрілів, зокрема поблизу Авдіївки, бойовики використовували міномети калібру 120 та 82 міліметри, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Також, за зведенням, у районі Авдіївки у темну пору доби застосовувалася снайперська зброя.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», поблизу Кримського противник зранку випустив сім мін із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 міліметрів, а у другій половині дня двічі обстріляли наші позиції із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поруч із населеним пунктом Оріхове російські найманці три рази відкривали вогонь по українських захисниках з, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – йдеться в повідомленні штабу.

Напередодні штаб повідомляв також про ще одного військового, який отримав бойове травмування.

Від початку поточної доби в ООС зафіксували обстріли поблизу Кримського та на підступах до Шумів. За даними штабу, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав.

Бойовики незаконних збройних угруповань «ЛНР» та «ДНР» не заявляли наразі про обстріли з боку Збройних сил України протягом попередньої доби.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.