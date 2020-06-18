Відеозустріч міністрів країн НАТО: Україна зближується з Альянсом, а США виводять 9 тисяч вояків із Німеччини

Європейські партнери США розчаровані рішенням адміністрації президента Дональда Трампа вивести з Німеччини понад 9 тисяч американських військових до вересня. У цьому рішенні вони не бачать стратегічної мети і кажуть, що його практично неможливо виконати за такий короткий час. Віртуальна зустріч міністрів оборони НАТО нічого не змінила у цьому сприйнятті – новина про цей план викликала гнів уряду Німеччини, який не було попереджено завчасно.

Щодо інших питань, які обговорювали міністр оборони НАТО під час своєї відеозустрічі, то у них було більше згоди – і щодо необхідності посилювати режим запобігання потенційної агресії з боку Росії, і щодо підтримки України в її протидії російській агресії, що вже відбувається на її території. Також у часи пандемії коронавірусу для Північноатлантичного альянсу було важливо продемонструвати не лише свою обороноздатність, але і корисність для цивільного населення.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив на тому, що альянс зіграв важливу роль під час доставки важливого медичного обладнання та ліків у час першої хвилі пандемії і готовий надати допомогу цивільним і під час очікуваної другої хвилі. Серед рішень, ухвалених міністрами, він назвав створення спеціального фонду на закупівлю необхідних медичних матеріалів та послуг.

«Я дуже задоволений, що багато країн-членів уже зголосилися зробити внески як медичними препаратами і обладнанням, так і грошима. – це є символ єдності та солідарності альянсу», – сказав Столтенберґ.

Генеральний секретар НАТО також наголосив, що НАТО посилює партнерство з Євросоюзом, зокрема у питанні протистояння дезінформації, та розширює партнерство з іншими країнами-однодумцями у світі. Вперше у засіданні міністрів оборони НАТО брав участь представник Австралії, яка є членом програми «Партнерства розширених можливостей».

Україна стане членом НАТО, «коли настане час»

Український народ дуже важливий для НАТО, у нас буде більше оперативної сумісності, більше навчання, більше тренувань

Той факт, що Україна стала учасницею програми НАТО «Партнерство розширених можливостей», не означає, ані того, що вона найближчим часом сане членом альянсу, ані того, що вона ним не стане, – сказала посол США при НАТО Кей Бейлі Гачісон. Але це означає, що вона матиме «більше спільних тренувань» та вищий рівень оперативної сумісності з НАТО, сказала посол під час брифінгу для журналістів напередодні зустрічі міністрів.

«Український народ дуже важливий для НАТО, у нас буде більше оперативної сумісності, більше навчання, більше тренувань. Я думаю, що немає сумніву, що і США, і НАТО прихильні до суверенітету України. А Росія продовжує чинити сильний злочинний вплив на сході України, а також має місце незаконне вторгнення в Крим, який також є частиною України», – сказала Кей Бейлі Гачісон.

Вона додала, що США продовжують підтримувати український суверенітет і висловила сподівання, що Україна стане членом НАТО, «коли настане час», тоді і «плани приєднання та ПДЧ будуть накреслені».

Посилення протиповітряної та протиракетної оборони

Міністри оборони країн-членів НАТО також обговорили питання відповіді на нарощування Росією арсеналу ракет з ядерною зброєю. «Союзники узгодили збалансований пакет політичних і військових заходів, зокрема посилення протиповітряної та протиракетної оборони», – мовиться у повідомленні за результатами зустрічі.

Ми не збираємося розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ наголосив на відданості Альянсу контролю над озброєннями. Він зазначив, що НАТО зміцнюватиме заходи безпеки та не буде наслідувати Росію у питанні збільшення ядерного арсеналу. «Ми не збираємося розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі», – заявив Столтенберґ.

Виведення американських військових із Німеччини

Та найбільшим каменем спотикання для союзників стало рішення президента Дональда Трампа про виведення 9 000 американських військових з території Німеччини – майже чверті свого контингенту у цій країні. План обмежує присутність США в Німеччині на 25 000, приблизно із 35 000 військових на сьогодні.

Під час розпалу війни в Іраку американських військових у Німеччині було вдвічі більше, але із припиненням бойових завдань за кордоном, США не так сильно залежать від німецьких баз для перевезення військ і засобів. Разом з тим, як зауважують оглядачі, американське командування в напрямку Африки відбувається зі Штутгарта, а військові активи в Німеччині залишаються критичними для проведення контртерористичних операцій, транспортування та лікування поранених та стримування Росії.

«У нас є війська по всій Європі, і ми продовжуватимемо мати військову присутність у Європі. Я не думаю, що загальна прихильність Америки до Європи зменшилася. Я думаю, вона сильніша зараз, ніж будь-коли», – сказала посол США при НАТО.

Слова Кей Бейлі Гачісон під час пресконференції підтвердив і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, який сказав, що виведення частини американських військових із Німеччини не означає, що зменшилася загальна кількість американських військових у США.

Кей Бейлі Гачісон і наголосила при цьому, що президент доручив військовим «оцінити нашу силову структуру в Європі та подивитися, де найкраще мати війська, щоб вони служили стримуванню та обороні для всієї Європи».

«Я думаю, що дуже важливо, щоб ми дивилися на велику картину Європи та на прихильність Сполучених Штатів у Європі, яка зросла, а не зменшилась», – сказала Гачісон, додавши, що США перемістили до Польщі кілька тисяч військових, а також посилили присутність у Балтиці.

Оглядачі погоджуються, що «розумне скорочення присутності американських військ у Німеччині може посилити Організацію Північноатлантичного договору», але, як пише агентство «Блумберґ», лише за умови, що «Вашингтон робитиме подібні кроки «в координації з партнерами, а не в протидії до них».

Оглядачі побоюються, що за рішенням керівництва США стоїть не так стратегічний розрахунок, як взаємна ворожнеча між Дональдом Трампом та канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

«Прихильники перерозподілу сил стверджують, що інші члени НАТО, такі як Польща та країни Балтії, є вразливіші до російської агресії. Тому для США є сенс посилити підтримку країн, що перебувають на передовій», – мовиться у статті, але її автори говорять, що швидка передислокація військ створює значні проблеми, а витрати на утримання бази та житла для членів служби та їхніх сімей лише збільшуються.

«У випадку Польщі це також би винагородило уряд, який веде суперечки з Європейським союзом з приводу демократичних норм і верховенства права», – мовиться у редакційній статті агентства «Блумберґ».