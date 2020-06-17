Міністри оборони НАТО обговорили нарощування Росією ядерного арсеналу

Міністри оборони країн-членів НАТО 17 червня у режимі відеоконференції обговорили питання посилення безпеки Альянсу, зокрема, відповідь на нарощування Росією арсеналу ракет з ядерною зброєю.

«Союзники узгодили збалансований пакет політичних і військових заходів, зокрема посилення протиповітряної та протиракетної оборони», – мовиться у повідомленні.

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберґ наголосив на відданості Альянсу контролю над озброєннями. Він зазначив, що НАТО зміцнюватиме заходи безпеки та не буде наслідувати Росію у питанні збільшення ядерного арсеналу.

«Ми не збираємося розміщувати нові ядерні ракети наземного базування в Європі», – заявив Столтенберґ.

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) заявляє, що ядерні держави продовжували модернізувати свої ядерні арсенали, незважаючи на зменшення кількості ядерних боєголовок.

В оприлюдненому 15 червня звіті SIPRI зазначив, що дев’ять ядерних держав – США, Росія, Велика Британія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея – разом на початку 2020 року володіли 13 400 одиницями ядерного озброєння.

Скорочення стратегічних ядерних озброєнь США і Росії вимагає Договір про скорочення стратегічного озброєння (New START), термін дії якого має збігти в лютому 2021 року.

Продовження дії договору є предметом переговорів щодо озброєнь, які, за словами переговорника від США, мають початися в Росії пізніше цього місяця. США також запросили Китай взяти участь у переговорах.