Військові витрати у світі стали найбільшими за останнє десятиліття – SIPRI

Стокгольмський міжнародний інститут досліджень проблем миру (SIPRI) 27 квітня повідомив, що військові витрати в світі в 2019 році зросли до 1,92 трильйона доларів, що є найбільшим зростанням за останнє десятиліття.

За даними SIPRI, на частку п’яти найбільших країн – США, Китаю, Індії, Росії та Саудівської Аравії - припадає 62 відсотки світових військових витрат за минулий рік. Повідомляється, що у порівнянні з 2018 роком, загальні світові військові витрати зросли на 3,6% і це найбільший річний приріст витрат із 2010 року.

Так, військові витрати США збільшилися на 5,3% – до 732 мільярдів доларів, що становить 38% світових витрат. Військові витрати Китаю досягли 261 мільярда доларів в 2019 році, або на 5,1 відсотка більше, ніж роком раніше.

Тим часом Росія продемонструвала тенденцію продовження протягом двох десятиліть збільшувати свої військові витрати – на рівні 65,1 мільярда доларів в 2019 році, що на 4,5% більше, ніж у 2018 році. Військові витрати Росії на 175 відсотків вищі, ніж у 2000 році, і наразі на них припадає 88% військових витрат у Східній Європі.

Дослідники кажуть, що військові витрати Росії, які складаєть 3,9% ВВП, стали одними з найвищих в Європі в 2019 році.

Тим часом, всі 29 країн-членів НАТО разом витратили 1,04 трильйона доларів США, значно збільшивши військові витрати за рахунок Німеччини (на 10% – до 49,3 мільярда доларів) та країн альянсу Центральної та Східної Європи.

«Зростання військових витрат Німеччини частково пояснюється сприйняттям наростання загрози з боку Росії, що поділяється багатьма державами-членами НАТО», – сказав Дієго Лопес да Сілва, дослідник з SIPRI.

У 2019-му Болгарія збільшила витрати на 127% через купівлю нових бойових літаків, а Румунія витратила на 17% більше, ніж позаторік. Польща, на яку в 2019 році припадало 38% від загального числа військових витрат країн Центральної Європи, збільшила ці витрати на 51 відсоток за останнє десятиліття.

На Близькому Сході військові витрати Ірану в 2019 році скоротилися на 15% до 12,6 мільярда доларів в порівнянні з роком раніше, попри загострення напруженості у відносинах зі США і суперниками в регіоні. У SIPRI заявили, що різке скорочення військових витрат Ірану збіглося з санкціями США після виходу Вашингтона з міжнародної ядерної угоди 2015 року. Скорочення військових витрат Ірану сталося також попри те, що його основний регіональний конкурент Саудівська Аравія витратила 62 мільярди доларів на свої збройні сили в 2019 році.

За даними звіту SIPRI, Україна у 2019 році витратила 5,2 мільярди доларів на військові потреби, що на 9,3% більше, ніж позаторік. У 2018-му Україна для нарощування оборонних сил витратила на 21% більше, ніж роком раніше (4,8 мільярда доларів).