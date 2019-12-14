Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
14 грудня 2019, Київ 14:55
Новини | Міжнародні

КНДР заявила про чергове «успішне» випробування ракети

Полігон Сохе

Дивитись коментарі

Північна Корея 14 грудня заявила про «успішне» випробування ракети великої дальності на полігоні Сохе (Sohae).

Минулого року під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом північнокорейський лідер Ким Чен Ин погодився закрити цей полігон.

За повідомленнями державних ЗМІ КНДР, випробування відбулися пізно ввечері 13 грудня.

Посол КНДР в ООН Кім Сонг нещодавно заявив, що ядерне роззброєння Північної Кореї більше не є предметом переговорів з США.

Пхеньян заявив 7 грудня про «дуже важливі випробування» на ракетному полігоні Сохе. Вони нібито справлять значний вплив на стратегічне становище країни в найближчому майбутньому. Телекомпанія CNN, ґрунтуючись на супутникових знімках полігону, повідомляло про готовність Північної Кореї відновити випробування ракетних двигунів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG