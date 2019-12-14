КНДР заявила про чергове «успішне» випробування ракети

Північна Корея 14 грудня заявила про «успішне» випробування ракети великої дальності на полігоні Сохе (Sohae).

Минулого року під час зустрічі з американським президентом Дональдом Трампом північнокорейський лідер Ким Чен Ин погодився закрити цей полігон.

За повідомленнями державних ЗМІ КНДР, випробування відбулися пізно ввечері 13 грудня.

Посол КНДР в ООН Кім Сонг нещодавно заявив, що ядерне роззброєння Північної Кореї більше не є предметом переговорів з США.

Пхеньян заявив 7 грудня про «дуже важливі випробування» на ракетному полігоні Сохе. Вони нібито справлять значний вплив на стратегічне становище країни в найближчому майбутньому. Телекомпанія CNN, ґрунтуючись на супутникових знімках полігону, повідомляло про готовність Північної Кореї відновити випробування ракетних двигунів.