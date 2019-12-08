КНДР заявляє, що більше не обговорює зі США ядерне роззброєння

Ядерне роззброєння Північної Кореї більше не є предметом переговорів з США, заявив посол КНДР в ООН Кім Сонг, повідомляє агентство Reuters.

«Нам не потрібні тривалі переговори з США», – заявив Сонг. Він назвав діалог, до якого прагнув Вашингтон, «вивертом з економією часу в інтересах американської внутрішньої політики напередодні президентських виборів».

Пхеньян заявив 7 грудня про «дуже важливі випробування» на ракетному полігоні Сохе. Вони нібито справлять значний вплив на стратегічне становище країни в найближчому майбутньому. Телекомпанія CNN, ґрунтуючись на супутникових знімках полігону, повідомляло про готовність Північної Кореї відновити випробування ракетних двигунів.

Раніше лідер КНДР Кім Чен Ин заявляв про «новий шлях» у наступному році, не розкривши деталі. Це може означати відновлення випробувань ядерних бомб і ракет великої дальності, які були припинені в 2017 році, відзначає Reuters. Трамп називав це ключовою перемогою в діалозі двох країн.

Минулого тижня МЗС КНДР знову закликало Вашингтон виробити гнучкішу позицію на переговорах із ядерного роззброєння і вирішити, «який різдвяний подарунок» отримають США. У відповідь президент США Дональд Трамп заявив, що здивований недружніми заявами Пхеньяна.

Сторони проводять робочі зустрічі, обговорюючи повне припинення ядерної програми Північної Кореї, але про прогрес поки не повідомляли. Пхеньян наполягає на знятті американських санкцій і зупинці спільних військових навчань США і Південної Кореї.

З травня цього року Пхеньян провів щонайменше 13 ракетних випробувань.