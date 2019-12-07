Трамп про відмову Північної Кореї обговорювати денуклеаризацію: «відносини дуже хороші»

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував заяви посла Північної Кореї в ООН Кіма Сонга щодо вімови обговорювати денуклеаризацію Корейського півострова.

Розмовляючи з журналістами перед від’їздом з Білого дому до Флориди, Трамп не дав чітких прогнозів, але заявив, що був би «здивований» недружніми діями Пхеньяну.

«Я був би здивований, якби Північна Корея повелася вороже… Він (лідер КНДР Кім Чен Ин – ред.) знає, що в мене незабаром вибори. Не думаю, що він хоче втручатися в це, але побачимо… Думаю, він хотів би, щоб дещо сталося. Відносини дуже хороші, але є певна неприязнь, безумовно», – сказав він.

Раніше 7 грудня посол Північної Кореї в ООН Кім Сонг заявив, що в переговорах між його країною та США не фігуруватиме питання денуклеаризації Корейського півострова. Дипломат звинуватив Вашингтон у просуванні діалогу з Пхеньяном для внутрішньополітичних цілей.

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели два саміти, але прогресу в ключових питаннях не досягли. Трамп і Кім також провели коротку зустріч у демілітаризованій зоні, яка розділяє Північну і Південну Кореї.

Пхеньян заявив, що перед денуклеаризацією мають бути зняті всі фінансові санкції, запроваджені США проти КНДР.

Два лідери домовились відновити переговори, хоча ані дата, ані місце наразі не визначені.