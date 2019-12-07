Пхеньян не обговорює зі США відмову від ядерної зброї – посол

Денуклеаризації Корейського півострова немає в порядку денному переговорів Північної Кореї з Вашингтоном, заявив 7 грудня посол цієї країни в Організації Об’єднаних Націй Кім Сонг.

Виступаючи в Нью-Йорку, Кім звинуватив США в тому, що запропонований ними «витриманий та змістовний діалог» виявився лише «трюком, аби виграти час» на користь внутрішньополітичного американського порядку денного.

«Ми більше не потребуємо тривалих переговорів зі США. І денуклеаризація вже зникла з переліку обговорюваних тем», – заявив Кім.

7 грудня президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з президентом Південної Кореї Мун Дже Іном.

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Політики домовилися й надалі тиснути на Північну Корею з вимогою діалогу і зійшлися на тому, що ситуація на Корейському півострові «серйозна», повідомила пресслужба південнокорейського лідера.

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели два саміти, але прогресу в ключових питаннях не досягли. Трамп і Кім також провели коротку зустріч у демілітаризованій зоні, яка розділяє Північну і Південну Кореї.

Пхеньян заявив, що перед денуклеаризацією мають бути зняті всі фінансові санкції, запроваджені США проти КНДР.

Два лідери домовились відновити переговори, хоча ані дата, ані місце наразі не визначені.