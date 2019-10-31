Північна Корея провела нові пуски ракет

Північна Корея здійснила два пуски в Японське море, відновивши таким чином ракетні випробування на тлі глухого кута в ядерних переговорах із Вашингтоном, заявили південнокорейські та японські чиновники 31 жовтня.

Два «невстановлені снаряди» були випущені 31 жовтня вдень з провінції в центрі країни, йдеться в повідомленні Об’єднаного комітету начальників штабу Південної Кореї.

Влада Японії заявила, що два снаряди були балістичними ракетами, які приземлилися за межами ексклюзивної економічної зони Японії, яка простягається на 370 кілометрів від суші.

Рада національної безпеки Південної Кореї провела екстрене засідання після запусків 31 жовтня і висловила стурбованість з приводу того, що вона назвала «снарядами малого радіусу дії».

27 жовтня Пхеньян заявив про відсутність прогресу у відносинах зі США.

Під час своєї другої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка в лютому відбулася у В’єтнамі, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вимагав від Вашингтона скасувати частину санкцій у відповідь на демонтаж головного ядерного комплексу КНДР. Трамп відкинув ці вимоги, і той саміт завершився без жодної угоди. Пізніше двоє лідерів погодилися відновити переговори.