Північна Корея запустила дві ракети малої дальності

Північна Корея у четвер, 28 листопада, запустила дві ракети малої дальності біля східного узбережжя країни. Про це повідомляють південнокорейські військові. За їхніми даними, це могло бути нове випробування багатозарядною пускової установки.

Ракети пролетіли близько 400 кілометрів, досягнувши висоти 97 кілометрів.

Міністерство оборони Японії заявило, що ракети не дісталися ні японського повітряного простору, ні економічної зони. При цьому прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе наголосив, що запуск становить загрозу не тільки для його країни, а й для всього світу.

Сеул закликав Пхеньян припинити ескалацію напруженості.

Агентство Reuters зазначає, що випробування співпало з Днем подяки в США.

Останній раз ЗМІ писали про ракетний запуск КНДР 31 жовтня. Тоді повідомляли, що випробування проходили під наглядом північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Раніше Кім Чен Ин дав Вашингтону час до кінця року на вироблення більш гнучкої позиції на переговорах з ядерного роззброєння. Сторони проводять робочі зустрічі, але про прогрес поки не повідомляли.

Пхеньян наполягає на знятті американських санкцій і припиненні спільних військових навчань США і Південної Кореї.