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31 жовтня 2019, Київ 18:01
Новини | Міжнародні

США відреагували на нові ракетні випробування КНДР

27 жовтня Пхеньян заявив про відсутність прогресу у відносинах зі США

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Державний департамент США заявив 31 жовтня, що моніторить повідомлення, пов’язані із запусками Північною Кореєю ракет в Японське море.

«Нам відомо про повідомлення щодо запуск ракет Північною Кореєю. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і тісно контактуємо з нашими союзниками в Японії та Південній Кореї», – заявив речник Державного департаменту.

Південнокорейські та японські чиновники 31 жовтня повідомили, що Північна Корея здійснила два пуски в Японське море, відновивши таким чином ракетні випробування на тлі глухого кута в ядерних переговорах із Вашингтоном.

/**/ /**/ Лідер КНДР Кім Чен Ин спостерігає за одним із попередніх запусків ракет, 31 липня 2019 року
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27 жовтня Пхеньян заявив про відсутність прогресу у відносинах зі США.

Під час своєї другої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка в лютому відбулася у В’єтнамі, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вимагав від Вашингтона скасувати частину санкцій у відповідь на демонтаж головного ядерного комплексу КНДР. Трамп відкинув ці вимоги, і той саміт завершився без жодної угоди. Пізніше двоє лідерів погодилися відновити переговори.

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