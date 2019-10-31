США відреагували на нові ракетні випробування КНДР

Державний департамент США заявив 31 жовтня, що моніторить повідомлення, пов’язані із запусками Північною Кореєю ракет в Японське море.

«Нам відомо про повідомлення щодо запуск ракет Північною Кореєю. Ми продовжуємо стежити за ситуацією і тісно контактуємо з нашими союзниками в Японії та Південній Кореї», – заявив речник Державного департаменту.

Південнокорейські та японські чиновники 31 жовтня повідомили, що Північна Корея здійснила два пуски в Японське море, відновивши таким чином ракетні випробування на тлі глухого кута в ядерних переговорах із Вашингтоном.

27 жовтня Пхеньян заявив про відсутність прогресу у відносинах зі США.

Під час своєї другої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка в лютому відбулася у В’єтнамі, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вимагав від Вашингтона скасувати частину санкцій у відповідь на демонтаж головного ядерного комплексу КНДР. Трамп відкинув ці вимоги, і той саміт завершився без жодної угоди. Пізніше двоє лідерів погодилися відновити переговори.