США і Південна Корея перенесуть військові навчання для активізації переговорів із КНДР

Американські й південнокорейські військові відкладуть майбутні військові навчання, щоб сприяти активізації миротворчих зусиль із Північною Кореєю, заявив голова Пентагону.

Міністр оборони США Марк Еспер заявив 17 листопада Таїланді, що він не вважає цей крок «поступкою» Пхеньяну, який скаржився на американсько-південнокорейські військові навчання, заявляючи, що вони є підготовкою до вторгнення.

«Я вважаю це добросовісним зусиллям ... для досягнення миру», – сказав Еспер, виступаючи разом зі своїм південнокорейським колегою в Бангкоку.

Адміністрація США проводила низку переговорів із Пхеньяном, метою яких є відмова Північної Кореї від її ядерної програми.

Президент США Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели два саміти, але прогресу в ключових питаннях не досягли. Трамп і Кім також провели коротку зустріч у демілітаризованій зоні, яка розділяє Північну і Південну Кореї.

Пхеньян заявив, що перед денуклеаризацією мають бути зняті всі фінансові санкції, запроваджені США проти КНДР.

Два лідери домовились відновити переговори, хоча ані дата, ані місце наразі не визначені.