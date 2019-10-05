США та Північна Корея знову починають переговори про ядерне роззброєння

Делегації США та Північної Кореї прибули на закриту конференцію на околиці шведського Стокгольма, щоб спробувати відновити переговори про ядерне роззброєння.

Ці переговори – перша офіційна робоча зустріч представників двох держав після червневих переговорів президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Делегацію Вашингтона очолює спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біган, а делегацію Пхеньяна – головний переговірник з ядерних питань Кім Мьон Ґіл.

Державний секретар США Майк Помпео під час свого візиту до Греції 5 жовтня заявив, що наразі зарано говорити, чи переговори в Стокгольмі приведуть до прогресу в питанні денуклеаризації Корейського півострова.

2 жовтня КНДР провела дев’ятий запуск ракет від червня, коли президент Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели зустріч і заявили про намір відновити переговори на робочому рівні про денуклеаризацію.

Переговори, спрямовані на демонтаж ядерної і ракетної програм Північної Кореї, не просунулися вперед від лютого, коли Трамп зустрівся з Кімом у В’єтнамі.