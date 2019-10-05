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05 Жовтень 2019, Київ 19:07
Новини | Міжнародні

США та Північна Корея знову починають переговори про ядерне роззброєння

Переговори, спрямовані на демонтаж ядерної і ракетної програм Північної Кореї

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Делегації США та Північної Кореї прибули на закриту конференцію на околиці шведського Стокгольма, щоб спробувати відновити переговори про ядерне роззброєння.

Ці переговори – перша офіційна робоча зустріч представників двох держав після червневих переговорів президента США Дональда Трампа і лідера КНДР Кім Чен Ина.

Делегацію Вашингтона очолює спеціальний представник США з питань Північної Кореї Стівен Біган, а делегацію Пхеньяна – головний переговірник з ядерних питань Кім Мьон Ґіл.

Державний секретар США Майк Помпео під час свого візиту до Греції 5 жовтня заявив, що наразі зарано говорити, чи переговори в Стокгольмі приведуть до прогресу в питанні денуклеаризації Корейського півострова.

2 жовтня КНДР провела дев’ятий запуск ракет від червня, коли президент Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели зустріч і заявили про намір відновити переговори на робочому рівні про денуклеаризацію.

Переговори, спрямовані на демонтаж ядерної і ракетної програм Північної Кореї, не просунулися вперед від лютого, коли Трамп зустрівся з Кімом у В’єтнамі.

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