Рада Безпеки ООН збереться через нові випробування ракет КНДР

Рада Безпеки ООН проведе 8 жовтня закрите засідання через останні запуски балістичних ракет Північною Кореєю. Про це повідомляє агентство Associated Press, посилаючись на дипломатів.

Ініціювали засідання Британія, Франція та Німеччина.

Засідання відбудеться після зустрічі американських та північнокорейських чиновників у Стокгольмі.

2 жовтня КНДР провела дев’ятий запуск ракет від червня, коли президент Дональд Трамп і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин провели зустріч і заявили про намір відновити переговори на робочому рівні про денуклеаризацію.

Переговори, спрямовані на демонтаж ядерної і ракетної програм Північної Кореї, не просунулися вперед від лютого, коли Трамп зустрівся з Кімом у В’єтнамі.