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18 Вересень 2019, Київ 17:41
Новини | Міжнародні

Росія затримала 160 браконьєрів із КНДР і викликала представника Пхеньяна

Російські прикордонники часто затримують північнокорейських рибалок на Далекому Сході, деяких із них засуджують до термінів ув’язнення

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Російські прикордонники затримали щонайменше 160 громадян Північної Кореї, які, за їхніми даними, незаконно рибалили у територіальних водах Росії.

Як повідомили 18 вересня російські ЗМІ, зокрема «РИА Новости» й «Інтерфакс», російська влада захопила два рибальські судна і 11 моторних човнів в Японському морі.

«Знайдено і вилучено заборонене рибальське спорядження і незаконно видобуті морські біологічні ресурси. Деякі іноземці були поранені, їм надали медичну допомогу», – повідомляє «Інтерфакс» із посиланням на пресслужбу ФСБ Росії.

Вперше про інцидент повідомили 17 вересня, коли ФСБ Росії заявила, що троє прикордонників були поранені під час протистояння з північнокорейськими браконьєрами в морі. У той час у ФСБ заявили лише, що понад 80 моряків взяли під варту.

Міністерство закордонних справ Росії викликало повіреного у справах Північної Кореї Зіна Чжона Хепа через інцидент, висловивши «серйозну стурбованість».

Російські прикордонники часто затримують північнокорейських рибалок на Далекому Сході, деяких із них засуджують до термінів ув’язнення.

У липні Північна Корея відпустила російський рибальський човен з російсько-південнокорейським екіпажем після того, як його затримали за порушення правил в’їзду.

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