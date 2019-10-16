Лідер КНДР Кім Чен Ин піднявся на білому коні на священну гору перед «великою операцією» – ЗМІ

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин піднявся верхи на білому коні на священний вулкан Пекту, повідомили державні медіа КНДР.

Радник Кіма запевняють, що лідер Північної Кореї планує «велику операцію». Втім, подробиці цієї операції північнокорейські ЗМІ не повідомляють.

Раніше Кім відвідував Пекту перед важливими рішеннями. Наприклад, у 2013 році – перед стратою свого дядька, у 2017 – перед запуском найбільшої північнокорейської міжконтинентальної балістичної ракети, у 2018 – перед переговорами із Південною Кореєю та Сполученими Штатами.

Фотографії з’явилися через кілька днів після перших за більш ніж сім місяців переговорів КНДР зі США про денуклеаризацію.

У лютому 2019 року у В’єтнамі під час своїх других переговорів із президентом США Дональдом Трампом Кім Чен Ин вимагав скасування деяких найбільш болючих санкцій в обмін на демонтаж головного північнокорейського ядерного комплексу. Трамп відмовився від пропозиції, і саміт завершився без підписання угод.